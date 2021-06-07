У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 7 червня:

Богдан Дубневич продовжує кар’єру відеоблогера. У своєму зверненні він звинуватив мера Львова Андрія Садового у намірах збудувати дорогу на землях громади села Зубра. Насправді, ці землі вже приватизувала родина Дубневича.

Відповідальний за роботу транспорту Львова, один із впізнаваних міських чиновників Андрій Білий написав заяву на звільнення. Дізнаємось причини цього рішення.

Нові наслідки розколу партії «Голос». Про вихід із цієї політичної сили оголосив один із її лідерів Сергій Притула. Обговоримо, що це означає для самого Притули і для його колишньої партії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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