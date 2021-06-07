«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 7 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 7 червня:
- Богдан Дубневич продовжує кар’єру відеоблогера. У своєму зверненні він звинуватив мера Львова Андрія Садового у намірах збудувати дорогу на землях громади села Зубра. Насправді, ці землі вже приватизувала родина Дубневича.
- Відповідальний за роботу транспорту Львова, один із впізнаваних міських чиновників Андрій Білий написав заяву на звільнення. Дізнаємось причини цього рішення.
- Нові наслідки розколу партії «Голос». Про вихід із цієї політичної сили оголосив один із її лідерів Сергій Притула. Обговоримо, що це означає для самого Притули і для його колишньої партії.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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