Глава МЗС Хоссейн Амір Абдуллахіан заявив, що Іран визнає кордони України в межах міжнародного права

Іран не визнає окупацію Росією українських територій – Криму, Луганської та Донецької областей. При цьому, влада країни назвала причиною війни Росії проти України «провокації НАТО та деяких західних країн». Про це в інтерв'ю TRT World заявив глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіан.

Він зазначив, що Іран визнає кордони України в межах міжнародного права.

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, тому, попри добрі відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України, тому що ми дотримуємося свого послідовного принципу у зовнішній політиці. Коли ми говоримо, що війна – це не рішення в Україні, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний основоположний політичний принцип», – сказав Хоссейн Амір Абдуллахіан.

Водночас він назвав війну Росії проти України «складною ситуацією», причиною якої стали «провокаційні дії НАТО та деяких західних країн».

Нагадаємо, що з середини вересня Росія почала використовувати у війні проти України безпілотники-камікадзе Shahed-131/136 іранського виробництва. Офіційно Іран заперечує постачання зброї Росії, однак МЗС країни все ж визнало, що Іран передав Росії певну кількість безпілотників до початку повномасштабної війни.

У жовтні стало відомо, що Росія домовилась з Іраном про поставку балістичних ракет класу «земля – земля» Fateh-110 і Zolfaghar. На початку грудня Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет. Через це США звинуватили Іран у сприянні російським воєнним злочинам в Україні.