Наші олімпійці повернулися до Львова. Велогонщицю Олену Старікову, борчиню Аллу Черкасову та каратиста Станіслава Горуну тепло зустріли в рідному місті. До Дня Незалежності у Львові відкриють для транспорту дві вулиці. Кіно - у нашому місті! На вулицях Львова знімають драматичну кулінарну комедію «Смак свободи». Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 16 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 626 (+10 за попередню добу).

«Я хочу, щоби цей тест на людяність цього літа наше місто пройшло»

Волонтерка Ольга Клінова розповіла про збір грошей на порятунок хворої на СМА львів’янки Вікторії Полюги.

Львівського боксера ув’язнили на вісім років за вбивство приятеля

Володимир Давидов раніше професійно займався боксом та є кандидатом у майстри спорту. Він почав бити свого приятеля по голові, а коли той впав, продовжував наносити удари руками та ногами по голові.

Напад на фотографа «Букв» у Києві здійснили двоє львів'ян

Активісти «Національного корпусу» зі Львов побили журналіста після акції протесту під Офісом президента.

У Львові колишній поліцейський-наркоторговець намагався поновитись на роботі

Святослав Бурбан звільнився з поліції ще до того, як його почали підозрювати у торгівлі важкими наркотиками.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 57 вулиць Львова

У вівторок, 17 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 57 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня, із 08:00 до 17:00, не буде світла.

Львів’янина відправили на громадські роботи за покусаного голову ОСББ

Віталій Шебек покусав голову ОСББ «Любінська дорога» біля будинку №160 на Любінській, бо той не звертав уваги на його скарги.

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