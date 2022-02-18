Не час розслаблятися: у Львові знову зростає кількість недужих на ковід. Герої не вмирають. У Львові вшанували перших полеглих Революції Гідності. Чи є де сховатися та перечекати? У місті моніторять наявність і якість укриттів на випадок російської агресії. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 18 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 135 626 (+483 за попередню добу).

Після побиття вітчимом 7-річний львів’янин потрапив у реанімацію

У хлопчика перелом склепіння черепа, щелепи та множинні гематоми.

Апеляційний суд виправдав львівських поліцейських за смерть 22-річного юнака

Львів’янин помер чотири роки тому під час поліцейського рейду у гральному закладі.

Суд закрив справу про хабарництво трьох винниківських екс-депутатів

Їх викрили на отриманні хабара – однокімнатної квартири та 10 тис.

На трасі біля Яворова 20-річний хлопець стріляв у мікроавтобус з пасажирами

У мікроавтобусі було шестеро тернополян, але ніхто не постраждав.

Олександра Бурда звільнилася з посади директорки львівського «Охматдиту»

Колишня директорка продовжить працювати в лікарні дитячим хірургом.

Виробник будматеріалів інвестує 70 млн євро у два нові заводи у Розвадові

Інвестор планує виробляти сухі будівельні суміші та газобетон.

Львівські медики витягли з ока трирічної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта

В організм дитини паразит, імовірно, потрапив через укус комара.

29-річного капітана поліції зі Львівщини затримали на хабарі у 800 доларів

За версією слідства, Тарас Гнідець за хабар обіцяв пришвидшити проведення експертизи.

Куди піти у Львові у вихідні 18-20 лютого

«Носоріг» Сенцова, прем'єра у театрі Курбаса, виставка Володимира Патика та музика Скандинавії.

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