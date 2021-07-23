У центрах масової вакцинації почали щеплювати усіх охочих американським антивірусом. Чи вистачить вакцини Moderna на всіх? Спортивне літо у розпалі. Після футбольного чемпіонату Європи стартувала Олімпіада. У дворику Ратуші облаштували фан-зону. Весілля у розкоші минулих століть. У палаці Потоцьких після 20-річної перерви знову дозволили реєструвати шлюб. Сьогодні там побралась перша пара наречених. Про головне за день розповість Віталій Кубліков.

+18

Станом на 23 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 126 (+18 за попередню добу).

«Мені сподобалося»

За два тижні Андрій Тичинський застрелив у Стрию двох випадкових перехожих. Розповідаємо його історію.

ЛОДА оприлюднила свіжий рейтинг найбагатших громад Львівщини

Славська ОТГ після невеликої перерви знову очолила рейтинг найзаможніших ОТГ, дещо перегнавши Львівську ТГ.

На вихідних у трьох центрах вакцинації львів’ян щепитимуть вакциною Moderna

У суботу та неділю, 24 та 25 липня, у трьох центрах вакцинації львів'яни зможуть щепитись від коронавірусу вакциною Moderna. Загалом у місті працюватимуть шість центрів вакцинації.

У Львові остаточно демонтували радянський Монумент слави

На вул. Стрийській демонтували дві останні фігури радянського Монумента слави. Фігури радянського воїна та Батьківщини-матері перевезли до музею «Територія терору».

Суд оштрафував батька львівського школяра за меми на вчителів

15-річний школяр польської школи №10 публікував в Instagram карикатури на своїх вчителів. Вчителі сприйняли цю ситуацію як булінг і написали заяву у поліцію.

Біля Стрия побудують дворівневу дорожню розв’язку за 508 млн грн

Розв’язку будуватимуть на перетині двох трас національного значення (Київ – Чоп і Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка неподалік Стрия).

Під час копання траншеї на Стрийщині землею засипало 39-річного чоловіка

Чоловік копав траншею у с. Іванівці Стрийського району, стався зсув ґрунту і його засипало зверху землею. Надзвичайникам вдалось його врятувати.

«Львівгаз» оштрафували на 425 тис. грн через порушення прав споживачів

Згідно з висновком планової перевірки «Львівгазу», яку провели у червні 2021 року, компанія неодноразово порушувала чинне законодавство та умови ліцензії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter