Головні новини Львова за 3 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Вирок торівцям. Галицький райсуд засудив поліцейських, яких звинувачують у вбивстві 22-річного юнака. Ремонт Пекарської – на завершальних етапах. Незабаром мають відкрити оновлену вулицю. А у просторі від «Фабрики Повидла» поставили перший мистецький продакшн. Виставу створювали люди і з інших міст. У ній гратимуть не лише актори, а й глядачі. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 3 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 356 (+18 за попередню добу).
Стали відомі деталі вироку екс-голові Львівської облради
Екс-нардепа та колишнього голову Львівської облради Ореста Фурдичка затримали у 2017 році після одержання 300 тис. доларів хабара.
Суд виніс вирок шістьом львівським поліцейським за смерть 22-річного юнака
Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб.
Суд покарав вчительку солонківської школи за погрози ножем учневі
Надія Волощук змусила семикласника з’їсти паперовий літачок, а потім погрожувала ножем, заявивши, що він «писатиме кров’ю».
У Дрогобичі планують демонтувати військовий меморіал працівникам НКВС
На «Кладовищі радянських воїнів» у Дрогобичі розміщені 15 братських могил і три індивідуальні могили радянських воїнів.
Ми вирішили зібрати те, чого не варто робити під час спілкування з іншими людьми.
Збитого автомобілем львівського пенсіонера оштрафували за порушення ПДР
68-річного чоловіка збив автомобіль на Левандівці, коли він переходив дорогу поза переходом.
Львівська борчиня Алла Черкасова стала бронзовою призеркою Олімпіади
Львівська борчиня вільного стилю Алла Черкасова у поєдинку за бронзову медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 68 кг перемогла 26-річну японську борчиню, олімпійську чемпіонку 2016 року Сару Досьо.
«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 50 вулиць Львова
У середу, 4 серпня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків на майже 50 вулицях Львова. Наводимо перелік вулиць, де протягом дня, з 08:00 до 17:00, не буде світла.
Сім’я львів’ян загинула у ДТП із поліцейським біля Хмельницького
У вчиненні ДТП з трьома загиблими підозрюють 25-річного патрульного поліцейського.