Вирок торівцям. Галицький райсуд засудив поліцейських, яких звинувачують у вбивстві 22-річного юнака. Ремонт Пекарської – на завершальних етапах. Незабаром мають відкрити оновлену вулицю. А у просторі від «Фабрики Повидла» поставили перший мистецький продакшн. Виставу створювали люди і з інших міст. У ній гратимуть не лише актори, а й глядачі. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 3 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 356 (+18 за попередню добу).

Стали відомі деталі вироку екс-голові Львівської облради

Екс-нардепа та колишнього голову Львівської облради Ореста Фурдичка затримали у 2017 році після одержання 300 тис. доларів хабара.

Суд виніс вирок шістьом львівським поліцейським за смерть 22-річного юнака

Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб.

Суд покарав вчительку солонківської школи за погрози ножем учневі

Надія Волощук змусила семикласника з’їсти паперовий літачок, а потім погрожувала ножем, заявивши, що він «писатиме кров’ю».

У Дрогобичі планують демонтувати військовий меморіал працівникам НКВС

На «Кладовищі радянських воїнів» у Дрогобичі розміщені 15 братських могил і три індивідуальні могили радянських воїнів.

«Випий, ти ж мене поважаєш?»

Ми вирішили зібрати те, чого не варто робити під час спілкування з іншими людьми.

Збитого автомобілем львівського пенсіонера оштрафували за порушення ПДР

68-річного чоловіка збив автомобіль на Левандівці, коли він переходив дорогу поза переходом.

Львівська борчиня Алла Черкасова стала бронзовою призеркою Олімпіади

Львівська борчиня вільного стилю Алла Черкасова у поєдинку за бронзову медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 68 кг перемогла 26-річну японську борчиню, олімпійську чемпіонку 2016 року Сару Досьо.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 50 вулиць Львова

У середу, 4 серпня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків на майже 50 вулицях Львова. Наводимо перелік вулиць, де протягом дня, з 08:00 до 17:00, не буде світла.

Сім’я львів’ян загинула у ДТП із поліцейським біля Хмельницького

У вчиненні ДТП з трьома загиблими підозрюють 25-річного патрульного поліцейського.

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