Головні новини Львова за 9 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
До нової імовірної хвилі коронавірусних госпіталізацій готові. У 8-й міській лікарні відкрили реанімацію на 30 ліжок. Свободу політв'язням. До річниці початку протестів у Білорусі, які спалахнули після сумнівних президентських виборів, в українських містах пройшли акції солідарності. І покажемо княже місто неподалік Львова. Історико-культурний заповідник «Древній Звенигород» відкрив перші екскурсії «живої» локації. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 9 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 480 (+8 за попередню добу).
Олімпійські призери-львів’яни отримають квартири від мерії
За «срібло» та дві «бронзи», які здобули львівські спортсмени Олена Старікова, Алла Черкасова та Станіслав Горуна, призери отримають від мерії по квартирі.
Екс-директорці львівського Музею книги висунули підозру у зникненні 500 стародруків
Суд наклав арешт на квартиру Лариси Спаської, щоб забезпечити сплату збитків.
«!Fest» збудує новий 5-поверховий готель на площі Ринок у Львові
Готель планують збудувати на місці аварійного флігеля у внутрішньому дворику кам’яниці Шимоновича на площі Ринок.
Розповідаємо, чим, крім медального провалу, запам’ятаються нам ці Олімпійські Ігри.
«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 56 вулиць Львова
У вівторок, 10 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 56 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.
Двох медиків з Львівщини нагородили орденом Святого Пантелеймона
У першому етапі конкурсу взяли участь близько 450 претендентів з різних областей України. У кожній з 11 номінацій обрали чотирьох найкращих і передали кандидатури на розгляд. Шестеро медиків з Львівщини потрапили у фінал конкурсу.
Семеро людей постраждали в лобовій ДТП на трасі Київ-Чоп на Львівщині
На трасі Київ-Чоп у селі Козьова на Львівщині сталася лобова ДТП за участі автомобілів Citroen та ВАЗ 2106, унаслідок якої постраждали семеро людей.