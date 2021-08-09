До нової імовірної хвилі коронавірусних госпіталізацій готові. У 8-й міській лікарні відкрили реанімацію на 30 ліжок. Свободу політв'язням. До річниці початку протестів у Білорусі, які спалахнули після сумнівних президентських виборів, в українських містах пройшли акції солідарності. І покажемо княже місто неподалік Львова. Історико-культурний заповідник «Древній Звенигород» відкрив перші екскурсії «живої» локації. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 9 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 480 (+8 за попередню добу).

Олімпійські призери-львів’яни отримають квартири від мерії

За «срібло» та дві «бронзи», які здобули львівські спортсмени Олена Старікова, Алла Черкасова та Станіслав Горуна, призери отримають від мерії по квартирі.

Екс-директорці львівського Музею книги висунули підозру у зникненні 500 стародруків

Суд наклав арешт на квартиру Лариси Спаської, щоб забезпечити сплату збитків.

«!Fest» збудує новий 5-поверховий готель на площі Ринок у Львові

Готель планують збудувати на місці аварійного флігеля у внутрішньому дворику кам’яниці Шимоновича на площі Ринок.

Not great, not terrible

Розповідаємо, чим, крім медального провалу, запам’ятаються нам ці Олімпійські Ігри.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 56 вулиць Львова

У вівторок, 10 серпня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 56 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Двох медиків з Львівщини нагородили орденом Святого Пантелеймона

У першому етапі конкурсу взяли участь близько 450 претендентів з різних областей України. У кожній з 11 номінацій обрали чотирьох найкращих і передали кандидатури на розгляд. Шестеро медиків з Львівщини потрапили у фінал конкурсу.

Семеро людей постраждали в лобовій ДТП на трасі Київ-Чоп на Львівщині

На трасі Київ-Чоп у селі Козьова на Львівщині сталася лобова ДТП за участі автомобілів Citroen та ВАЗ 2106, унаслідок якої постраждали семеро людей.

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