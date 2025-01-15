Вишгородський храм XII ст. збудований з червоного каменю

У Вишгороді показали, як первісно виглядала церква Святих Бориса і Гліба, збудована у 1112 році. Її вигляд відтворили за допомогою 3D моделі. Теперішня церква збудована у 1863 році на фундаменті княжого храму. Також там вистелили мармуровою мозаїкою підлогу дзвіниці. Про це повідомила директорка Вишгородського заповідника Влада Литовченко.

Реконструкцію архітектури кам’яної церкви княжих часів здійснив архітектор Дмитро Горбатюк на замовлення Вишгородського історико-культурного заповідника. Вона базується на археологічних даних та порівнянні з іншими храмами того самого періоду – Михайлівської церкви Видубицького монастиря (1088 р.) і Спаса на Берестові (кінець XI-XII ст.). З оригінальної будівлі збереглися лише фрагменти фундаментів.

«Реконструкція архітектури церкви свв. Бориса і Гліба у Вишгороді – це одна з версій відтворення її зовнішнього вигляду. Оригінальна будівля 1112 року дозволяє відтворити план, але фасадні рішення залишаються гіпотетичними. Вони ґрунтуються на результатах археологічних досліджень, залишках будівельних конструкцій та аналогіях із сучасними храмами того часу. Фасади в цілому наслідують попередню реконструкцію архітектора Юрія Асєєва», – цитує архітектора Дмитра Горбатюка заповідник.

Відтворений гіпотетичний вигляд церкви Бориса і Гліба XII ст. у Вишгороді

Нині на внутрішньому фундаменті давньоруського храму стоїть церква, збудована 1863 року за типовим проєктом російського архітектора Костянтина Тона. Довкола неї протрасований фундамент давньоруського храму, а фрагмент стіни втраченої будівлі можна побачити у спеціальному павільйоні. Частина склепіння арки зберігається в Історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника.

Окрім того, підлогу у нижньому ярусі дзвіниці храму виклали мозаїкою з мармуру. Її відтворили сучасними методами та технологіями за аналогією з давньоруською візантійською мозаїкою, схожою, як у Константинополі та в Десятинній церкві.

Мармурова підлога дзвіниці

«Протягом останнього року в храмі свв. Бориса і Гліба ми відновили каркас старовинного саркофага та нещодавно встановили нову мармурову підлогу в дзвіниці. Спільними зусиллями нам вдалося хоча б частково відновити та продемонструвати ту велич, яка була в храмі за часів Русі», – прокоментував настоятель храму свв. Бориса і Гліба у Вишгороді Віталій Клос.

Сучасна церква Бориса і Гліба

Церква Бориса і Гліба XIX ст. є памʼяткою архітектури місцевого значення, яка розташована на городищі літописного Вишгорода (XI-XIII ст.) – памʼятці археології національного значення. Борис і Гліб були синами князя Володимира Великого. Їх вбив старший брат Святополк у боротьбі за престол. Князевичів поховали у Вишгороді, за вказівкою Ярослава Мудрого над могилою згодом звели храм-мавзолей. Спершу він був дерев’яний, а згодом – кам’яний. Руїни зруйнованого храму розібрали у 1602 році. Борис і Гліб стали першими руськими святими. Середньовічний Вишгород був найбільшим гончарним центром у східній Європі, звідти постачали посуд на київський княжий двір.

Усі фото Вишгородського заповідника