Після скандалу з «Іроксом» притулок перевезли, а орендоване приміщення відремонтували

Благодійна організація «100% життя. Львів» виграла суд у львівського забудовника «Ірокс», в якого раніше орендувала приміщення на вул. Залізничній, 7 для притулку переселенців. Забудовник подав позов про відшкодування 600 тис. грн збитків за пошкоджене приміщення, хоча орендар самостійно зробив ремонт. Про рішення суду на свою користь повідомив керівник БО Дмитро Тигач.

Восени 2023 року ПП «Ірокс» вимагало від благодійної організації 600 тис. грн за завдані мешканцями збитки приміщенню. Оскільки сума вимог була завищеною, БО зголосилася сама виконати роботи. Однак забудовник подав позов про відшкодування збитків.

«Станом на сьогодні ми виграли першу судову справу в котрій ПрАТ “Ірокс” хотів стягнути з нашої організації нібито завданої шкоди на суму більше 600 тис. гривень. Я розумію, безумство і відвага це таке собі поєднання, але рішенням від 21 жовтня 2024 року суд повністю відмовив ПрАТ “Ірокс” в задоволенні їхніх позовних вимог в цій справі», – написав 28 жовтня Дмитро Тигач.

Стан приміщення, яке БО орендувала в «Ірокс» і за яке забудовник вимагав відшкодувати збитки

Тоді ж у березні 2024 року БО «100% життя. Львів» почала процес переселення біженців у власне приміщення організації, але директор «Іроксу» Ігор Микичак заявив про права на майно БО, а потім відімкнув притулку електроенергію.

«На даний момент в провадженні суду перебувають ще дві справи за нашим позовом до ПрАТ “Ірокс”. З того приводу, надіюся, до кінця року ми отримаємо рішення суду і я обов’язково усіх проінформую», – додав керівник благодійної огранізації «100 відсотків життя м. Львів», яка опікується людьми з ВІЛ/СНІД.

Нагадаємо, компанія «Ірокс» відома низкою будівельних скандалів у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. А її директора Ігоря Микичака у 2018 році затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК на Рясному.