Служба безпеки України повідомила про підозру священику УПЦ МП на Черкащині, який публічно виправдовував російську агресію та називав оборонців спецпідрозділу «Азов» нацистами. Про це повідомили у прес-службі СБУ у середу, 6 березня.

На власній сторінці у Facebook митрофорний протоієрей Черкаської єпархії УПЦ МП викладав провокативні дописи, які містили героїзацію російських окупантів та виправдовування їхньої агресії та воєнних злочинів в Україні. Крім того, клірик поширював проросійські наративи зі спробами дискредитувати українських оборонців.

«Зокрема звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу “Азов” ‒ “нацистами”. Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуку у помешканні священика правоохоронці виявили заборонену символіку та мобільний телефон, з якого клірик писав провокативні пости. Священику повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії Росії проти України та глорифікація її учасників). Відповідно до санкцій статей клірику загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зазначимо, 23 лютого СБУ вручила четверту підозру митрополиту УПЦ МП Черкаському і Канівському Феодосію. Митрополиту оголосили про підозру за ст. 161 ККУ (дискримінація). Причиною цього стало поширення ієрархом інформації про захоплення монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах, який перейшов до ПЦУ.