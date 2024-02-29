Митрополит Євлогій називає усі звинувачення безпідставними

Митрополит Сумський і Охтирський Української православної церкви (Московського патріархату) Євлогій (Гутченко) отримав підозру за розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Про це повідомила прес-служба СБУ в четвер, 29 лютого.

Як розповіли у відомстві, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Як вважають в СБУ, тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в Україні. Ініційована правоохоронцями експертиза підтвердила факти протиправних дій митрополита.

Слідчі зібрали докази протиправної діяльності митрополита. На їх підставі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Імені митрополита в СБУ не назвали, однак напередодні 56-річний митрополит Сумський і Охтирський УПЦ МП Євлогій повідомив, що проти нього правоохоронні органи висунули звинувачення – начебто за його проповідь на «захист УПЦ МП». У своєму зверненні, яке опублікувала прес-служба Сумської єпархії, Євлогій розповів, що підставою для звинувачень стала його проповідь, у якій він «висловився на підтримку нашої Української Православної Церкви та про помилковість тієї релігійної політики проти нашої Церкви та її вірних чад, яку ми всі спостерігаємо».

Ієрарх також запевнив, що звинувачення не мають під собою реального ґрунту.