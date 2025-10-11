У Рівному через зіткнення з автомобілем загинув 62-річний мотоцикліст
37-річний винуватець ДТП неодноразово був спійманий за кермом напідпитку
У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 62-річний мотоцикліст. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Рівненської області.
Як йдеться, інцидент трапився на перехресті вулиць Дарвіна-Князівни Гальшки вранці суботи, 11 жовтня.
Наслідки смертельної аварії в Рівному 11 жовтня (Фото поліції)
За даними слідства, водій авто Chevrolet Lacetti, 37-річний рівнянин, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та зіткнувся із мотоциклом, яким керував 62-річний чоловік. Унаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.
Відомо, що винуватця ДТП понад 10 разів притягували до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп’яніння та позбавляли права керування. У 37-річного чоловіка відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.