Перебуваючи в гостях у сестри, чоловік зґвалтував племінницю

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок 27-річному мешканцю Львівського району, який на початку червня минулого року, гостюючи в будинку сестри, зґвалтував 13-річну племінницю. Гвалтівнику присудили 13 років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, торік на початку червня вночі в одному з сіл Яворівського району засуджений напідпитку зґвалтував свою племінницю. У вечір перед злочином він залишився ночувати у будинку у своєї сестри, де вона проживала з сім’єю. Близько 4:00 ночі гість зайшов у кімнату, де спала його племінниця, та зґвалтував її. Дівчинці на той час було 13 років. Пізніше ґвалтівника налякали кроки за дверима, і він вийшов з кімнати.

«Скориставшись моментом, підлітка побігла на вулицю, намагаючись заховатися від кривдника, однак той почав переслідувати дівчину. Врешті вона зачинилася в приміщенні літньої кухні, де і просиділа до ранку, а нападник тим часом утік. Вранці дитину у розпачливому стані знайшли батьки і викликали поліцію та медиків», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці оперативно затримали 27-річного кривдника. Суд визнав його винним у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 ККУ) та призначив йому покарання – 13 років позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільний позов потерпілої сторони в сумі 200 тис. грн. Окрім того, ухвалено рішення про включення інформації про чоловіка до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Вирок ще може бути оскаржений.