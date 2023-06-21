Фірма жінки ремонтувала гуртожиток одного з навчальних закладів під тимчасове житло для переселенців

Жителька Чернівецького району привласнила маже 400 тис. гривень бюджетних коштів на ремонті гуртожитку для тимчасово переселених людей. Власниця фірми в документах завищила обсяг виконаних робіт, а також кількість куплених будівельних матеріалів. Під час аудиту з'ясувалося, що кошти жінка привласнила.

43-річна жителька Чернівецького району підписала угоду про ремонт одного з поверхів гуртожитку навчального закладу. Після ремонту у ці приміщення мали б заселитися переселенці, які тимчасово виїхали з окупованих українських територій. Кілька місяців в кімнатах проводився ремонт. Однак після того, як були підписані акти про виконані роботи, то з'ясувалося, що ремонт проведений не до кінця. Більше того у ванних кімнатах не дороблена каналізація та перегородки в душових.

Правоохоронці розпочали розслідування. Залучили експертів, які провели аудит документації та встановили, що жінка завищила обсяг робіт і на паперах закупила більше будівельних матеріалів, а ніж використала під час ремонту.

«Підприємиця внесла неправдиву інформацію в акти виконаних ремонтно-будівельних робіт, а саме зазначила більший об’єм проведеного ремонту та придбання будівельних матеріалів за завищеними цінами. Згідно з висновком експерта сума невідповідностей між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт у приміщеннях складає 398 280 гривень», – повідомили в поліції Буковини.

Таким чином 43-річна жителька Чернівецького району незаконно заволоділа коштами, виділеними з місцевого бюджету, на ремонт приміщень гуртожитку.

Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Якщо у суді її провину доведуть, то підприємиці загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.