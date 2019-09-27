Двох прикордонниць Львівського загону підозрюють у вбивстві немовляти

Державне бюро розслідувань повідомило двом військовослужбовицям Львівського прикордонного загону про підозру у вбивстві новонародженої дитини. 26 вересня суд взяв їх під варту без можливості внесення застави.

Як повідомляє теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 29 липня 2019 року військослужбовиця Державної прикордонної служби України під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину, однак відразу ж вбила її.

«Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму. Рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини», ‒ розповіли у ДБР результати досудового розслідування.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі ДБР Львівщини зазначили, що злочин трапився на Волині, військовослужбовиці працюють в одному з волинських прикордонних відділів, що підпорядковуються Львівському прикордонному загону. Вчора, 26 вересня, Личаківський суд Львова обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України, за п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України.

Нагадаємо, злочин, що трапився в Устилузі Волинської області, спочатку розслідував Володимир-Волинський відділ поліції. Але зважаючи на те, що жінка є військовослужбовцем, досудове розслідування у кримінальному провадженні передали Державному бюро розслідувань. Виявити цей факт вдалося через те, що породіллю з кровотечею шпиталізували в лікарню, попри те, вона до кінця не зізнавалася, куди поділа тіло дитини.