Поговоримо про новий штам ковіду і збільшення госпіталізацій у Львові та області. А щоб навчальний рік почався без масової захворюваності - вчителів взялись щеплювати по школах. Але попри ковід життя триває. Вже з цієї неділі стартує прийом проектів на громадський бюджет-2022. Цього року у ньому можуть брати участь і мешканці навколишніх громад. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков.

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Станом на 13 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 577 (+34 за попередню добу).

Компанія Dragon Capital купила завод мінеральних вод у Трускавці

Dragon Capital Investments Limited входить до складу української групи компаній Dragon Capital, кінцевим бенефіціаром якої є чеський бізнесмен Томаш Фіала.

У Паралімпійських Іграх візьмуть участь вісім львівських спортсменів

У Паралімпійських Іграх у Токіо, які відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, виступлять 143 українські спортсмени в 15 дисциплінах.

Львівського водія позбавили прав на 40 років і оштрафували на 480 тис. грн

За півроку поліцейські 13 разів зупиняли Анатолія Савіцького у стані наркотичного сп’яніння. Але він досі їздить містом.

У Соснівці медики оголосили голодування з вимогою виплатити 2,7 млн грн зарплати

17 працівників Соснівської міської лікарні оголосили голодування. Одна з основних вимог – виплата зарплат.

Чотирьох львів’ян затримали за напад на кіоск з шаурмою у центрі міста

Біля ринку «Добробут» група молодих хлопців вчинила напад на працівників кіоску з шаурмою. У результаті двох постраждалих іноземців – громадян Туреччини – госпіталізували.

У львівському університеті розпочали масову вакцинацію студентів від Covid-19

Вакцинація чи її відсутність не впливатиме на заселення студентів в гуртожитки.

Покинутого батьками 4-місячного хлопчика хоче всиновити львівська родина

Доля 4-місячного хлопчика, що народився з важкою вродженою вадою і від якого відразу відмовилися батьки, схвилювала багатьох людей не лише зі Львова, а й з інших міст України.

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