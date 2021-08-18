17 дітей з різних регіонів України отруїлись у спортивно-оздоровчому комплексі в Хирові. Четверо вихованців центру «Рідні» повернулись у свої сім'ї. Нове життя давній архітектурі. Львів отримав дозволи на реставраційні роботи у Львівській академії мистецтв та житловому будинку на вул. Богдана Хмельницького. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 18 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 657 (+0 за попередню добу).

Син Богдана Дубневича отримав 16 ділянок під житлове будівництво біля Сихова

Депутати Солонківської сільради дозволили змінити цільове призначення ділянок Павла Дубневича у Зубрі.

Шукаю квартиру не за всі гроші

Ми поспілкувалися з експертами з нерухомості та юристами й пояснюємо, як безпечно орендувати житло у Львові, де ціна відповідатиме якості, й не потрапити на шахраїв.

Львів’янина, що намагався спалити тіло вбитого приятеля, визнали неосудним

58-річного львів’янина, який вбив свого приятеля у квартирі на вул. Драгоманова у центрі Львова та намагався спалити тіло, визнали неосудним. Його госпіталізували у психлікарню з суворим наглядом.

17 дітей отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі в Хирові

17 дітей із Кривого Рогу та Києва отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace», що розташований у м. Хирів Самбірського району на Львівщині.

Четверо іноземців зарізали козу у львівському парку

У львівському парку «Знесіння» четверо іноземців вбили козу. Чоловіки намагались приготувати її на вогні, однак їх затримала поліція.

24-річного львівського водія-наркомана арештували на 15 днів

Івана Панаса вже позбавили прав загальним терміном на 70 років, але він продовжує їздити за кермом.

20-річного львів’янина арештували на два місяці за напад на фотографа у Києві

Ще одного підозрюваного у злочині відправили до Львова під домашній арешт. За напад на журналіста двом львів'янам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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