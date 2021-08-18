Головні новини Львова за 18 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
17 дітей з різних регіонів України отруїлись у спортивно-оздоровчому комплексі в Хирові. Четверо вихованців центру «Рідні» повернулись у свої сім'ї. Нове життя давній архітектурі. Львів отримав дозволи на реставраційні роботи у Львівській академії мистецтв та житловому будинку на вул. Богдана Хмельницького. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
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Станом на 18 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 657 (+0 за попередню добу).
Син Богдана Дубневича отримав 16 ділянок під житлове будівництво біля Сихова
Депутати Солонківської сільради дозволили змінити цільове призначення ділянок Павла Дубневича у Зубрі.
Шукаю квартиру не за всі гроші
Ми поспілкувалися з експертами з нерухомості та юристами й пояснюємо, як безпечно орендувати житло у Львові, де ціна відповідатиме якості, й не потрапити на шахраїв.
Львів’янина, що намагався спалити тіло вбитого приятеля, визнали неосудним
58-річного львів’янина, який вбив свого приятеля у квартирі на вул. Драгоманова у центрі Львова та намагався спалити тіло, визнали неосудним. Його госпіталізували у психлікарню з суворим наглядом.
17 дітей отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі в Хирові
17 дітей із Кривого Рогу та Києва отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace», що розташований у м. Хирів Самбірського району на Львівщині.
Четверо іноземців зарізали козу у львівському парку
У львівському парку «Знесіння» четверо іноземців вбили козу. Чоловіки намагались приготувати її на вогні, однак їх затримала поліція.
24-річного львівського водія-наркомана арештували на 15 днів
Івана Панаса вже позбавили прав загальним терміном на 70 років, але він продовжує їздити за кермом.
20-річного львів’янина арештували на два місяці за напад на фотографа у Києві
Ще одного підозрюваного у злочині відправили до Львова під домашній арешт. За напад на журналіста двом львів'янам загрожує до п’яти років позбавлення волі.