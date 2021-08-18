За напад на журналіста львів'янам загрожує до п’яти років позбавлення волі

У середу, 18 серпня, у Києві суд арештував двох львів'ян, активістів «Національного корпусу», які побили фотографа після акції протесту під Офісом президента. Йдеться про 20-річного Микиту Губського та 17-річного Антона Голощапова, пише «Суспільне». Справу про побиття фотокора «Букв» Олександра Кужельного розглядають у Печерському суді Києва.

20-річного львів'янина Микиту Губського, якого підозрюють у злочині, взяли під варту на два місяці. Адвокат львів'янина не погоджується з таким рішенням суду і вже заявив, що буде подавати апеляцію. Захисник підозрюваного наголосив, що Губський раніше судимий не був. За словами адвоката Губського, хлопець працює комірником і режим роботи не дозволяє йому сісти на два місяці до в'язниці.

20-річний Микита Губський проведе два місяці у СІЗО (фото «Суспільного»)

Підозрюваний у побитті фотографа Микита Губський у залі суду спілкувався із журналістами. Він визнав свою вину, але заперечив, що є активістом «Нацкорпусу». Водночас хлопець додав, що є фанатом футбольного клубу «Карпати». «Я зрозумів, що я вчинив злочин, за який я готовий відповісти», – сказав Губський журналістам.

Другого нападника Антона Голощапова суд вирішив відправити під домашній арешт. Засідання відбувалося у закритому режимі, тому що юнак ще неповнолітній.

17-річний Антон Голощапов у залі суду (фото «Телеграф»)

До 15 жовтня Голощапову не можна покидати своє місце проживання, також він має носити електронний браслет.

Нагадаємо, в суботу, 14 серпня, на фотографа видання «Букви» Олександра Кужельного після акції протесту, яку організував «Національний корпус», напали двоє невідомих хлопців. Вони вимагали у Кужельного видалити фотографії з акції, ображали словесно, а також били по голові та по ногах.

Наступного дня нападників встановили, ними виявилися молоді львів'яни. Хлопці вибачилися на камеру перед фотографом, але поліція таки відкрила на них кримінальне провадження.

За напад на працівника ЗМІ львів'янам загрожує до п'яти років тюрми.