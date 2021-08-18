Іноземці перерізали горло тварині і намагались її засмажити

У середу, 18 серпня, у львівському парку «Знесіння» четверо іноземців вбили козу. Чоловіки намагались приготувати її на вогні, однак їх затримала поліція.

Про незвичний випадок біля старого цвинтаря у парку «Знесіння» повідомили у патрульній поліції Львівщини. За інформацією поліції, четверо іноземців зарізали козу і віднесли її в хащі. Про це у поліцію повідомили свідки інциденту. Патрульні, які приїхали на місце події, то іноземці уже почали смажити тварину і зупинили їх.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції. Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова, щоб з'їсти її. Поліція встановила особи чоловіків – це іноземці 24, 26, 30 та 34 років.

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з твариною.