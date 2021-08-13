Собака жила в Оброшиному біля багатоквартирного будинку, її доглядали мешканці

У четвер, 13 серпня, в дендропарку в с. Оброшине, що біля Львова, підстрелили бездомну собаку. Про це повідомила у групі «Спільнота собачників Львова» львів’янка Вікторія Андрущак. Жінка гуляла у парку, коли почула два звуки, схожі на вистріли.

«Це була десь 12 година дня. Це людне місце. Тут є зоокуточок, де тримають оленів. Я гуляла з мамою у дендрологічному парку біля палацу єпископів і почула два постріли, такий розкотистий звук був. Я дуже здивувалися. І буквально за хвилину побачила собаку з закривавленою мордою. Вона пройшлася і лягла. Я хотіла підійти, але вона до себе не підпускала, я не знала, як вона відреагує на мене», – розповіла львів’янка Вікторія Андрущак.

За її словами, вона не бачила людей, які могли стріляти у собаку. Жінка зателефонувала у львівську ветклініку, але їй відмовили приїхати. Тоді вона розмістила фотографію собаки у місцевій групі і на сторінці Спільноти собачників Львова.

Собаку впізнала мешканка Оброшиного Христина Смалюх, яка доглядає тварину.

«Білка живе біля нашого під’їзду. Їй приблизно 3-4 роки. Не знаю, звідки вона з’явилася біля нашого будинку. Можливо, хтось викинув. Ми її почали годувати, простерилізували. Вона взагалі дуже спокійна. Не знаю, кому вона могла зробити якусь шкоду, бо вона ні за ноги людей не ловила, ні не була агресивна. Вона всіх радісно зустрічає. Моя донька розповідала, що нещодавно її фотографували дві жінки, але чи пов’зано це з вчорашнім інцидентом, я не знаю», – повідомила ZAXID.NET Христина Смалюх.

Жінка розповіла, що з донькою та її подругою знайшли собаку за кривавими слідами у парку. Та повезли до ветеринара. У ветклініці витягли одну кулю. Інші застрягли глибоко. Зараз собаці треба зробити рентген. Наразі Білка перебуває на перетримці у львівській клініці.

Опікунка виявила закривавлену собаку у паркута відвезла до ветклініки

«Лікар виявив чотири вхідні отвори. Можливо, стріляли з дробовика. Одну з кульок витягли. Зараз треба зробити рентген, бо невідомо, куди потрапили інші. Зараз ми шукаємо для Білки дім, бо розуміємо, що назад вона не може повернутися, бо це для неї небезпечно», – каже Христина.

Ветеринар повідомив про цей випадок у поліцію. За словами Вікторії та Христини, поліцейські взяли у них свідчення та оглянули місце події.

У п’ятницю зранку у поліції повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

«Близько 15:45 до поліції надійшло повідомлення від ветеринарів однієї з клінік, розташованої у Львівському районі, про те, що до них був доставлений собака з пораненнями у ділянки грудей та шиї. Як попередньо встановили правоохоронці, собака був поранений пострілами з пневматичної зброї на території дендропарку в селі Оброшине», – повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу, причетну до вчинення правопорушення.