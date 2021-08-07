Плямку та Біма отруїли невідомі біля ринку «Галицьке перехрестя»

У п'ятницю вранці, 6 серпня, до поліції звернулася 53-річна львів'янка, яка повідомила, шо в районі ринку «Галицьке перехрестя» невідомі отруїли двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження і тепер розшукує зловмисників.

Також про отруєних тварин написали у групі собачинків на Facebook. Жінка, яка намагалася врятувати собак Марса Проць, розповіла, що тварин звали Бім та Плямка. Плямка загинула дорогою до ветеринарної клініки, Біма знайшли вже мертвим.

Слідчі, які приїхали на місце виклику, встановили, що собак отруїли поблизу житлових будинків по вулиці Поліській у Львові. Тіла тварин відправили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про цей випадок, поліцейські просять повідомляти на їхню гарячу лінію за номером 102.