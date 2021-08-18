Вбивця страждає хронічним психічним захворюванням – судинною деменцією

58-річного львів’янина, який вбив свого приятеля у квартирі на вул. Драгоманова у центрі Львова та намагався спалити тіло, визнали неосудним. Його госпіталізували у психлікарню з суворим наглядом. Про завершення судового розгляду 18 серпня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Вбивство трапилось 10 травня у квартирі одного з будинків на вул. Драгоманова. 58-річний львів’янин розпивав алкоголь з своїм 67-річним приятелем. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої 58-річний львів’янин взяв кухонний ніж та чотири рази вдарив свого товариша у живіт. Після цього нападник взяв кухонний молоток для відбивання м'яса та ще кілька разів вдарив його в обличчя, чим спричинив множинні різані та рубані рани голови з ушкодженням кісток черепа та головного мозку. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Після вбивства львів’янин розкинув аркуші паперу по тілу вбитого товариша та підпалив, однак спалити тіло він не встиг. Його оперативно затримала поліція.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що під час досудового розслідування було проведено судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що чоловік на момент вчинення інкримінованих йому дій та станом на зараз страждає стійким хронічним психічним захворюванням – судинною деменцією. Внаслідок чого він не може усвідомлювати власні дії та керувати ними.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів та ухвалив застосувати до чоловіка примусовий захід медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з суворим наглядом.