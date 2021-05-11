62-річний львів'янин вбив свого знайомого у його квартирі в центрі міста

У понеділок ввечері, 10 травня, власниця квартири на вул. Драгоманова знайшла у кімнаті тіло свого 58-річного співмешканця. Було помітно, що чоловік помер від численних травм. Поліція, яка приїхала на місце, встановила, що тіло також намагалися спалити, йдеться у повідомленні прес служби.

На місці експерт встановив, що 58-річний львів’янин помер від численних ударів ножем та молотком у голову та живіт, також на тілі були помітні термічні опіки.

Менш ніж за добу поліція встановила що до жорстокого злочину причетний 62-річний знайомий жертви, також мешканець Львова. У день вбивства чоловіки разом випивали. За версією слідства між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Вбивця вдарив свого знайомого кілька разів ножем та молотком, а потім намагався спалити тіло, але це йому не вдалося. Тоді злочинець втік з квартири.

Поліція знайшла знаряддя вбивства у смітнику за 500 метрів від місця злочину (фото поліції)

Поліція затримала підозрюваного у навмисному вбивстві за гарячими слідами. Зараз 62-річноний львів'янин у СІЗО, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.