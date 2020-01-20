Кілька сотень рівненчан пікетували львівський аеропорт та управління ДПСУ

У понеділок, 20 січня, львівський аеропорт пікетували мешканці Рівного. Усі — працівники місцевого льонокомбінату, які приїхали до Львова кількома автобусами з транспарантами. Їх обурили дії прикордонників, які не впустили на територію України чотирьох громадян Туреччини. Після цього вони поїхали до управління Держприкордонслужби.

Прикордонники, які не впустили турків на територію України, пояснили свої дії. Та це не переконало власника комбінату, тож він зібрав кількасот працівників підприємства і привіз їх до Львова. Колона пікетувальників зайшла в новий термінал і півгодини скандувала гасла. Головні вимоги — звільнити прикордонницю, компенсувати збитки підприємству, а це 57 тис. грн, і привселюдно вибачитися. У разі відмови — поїдуть пікетувати Київ.

До обурених рівненчан на чолі з Олегом Червонюком вийшов працівник прикордонної служби. Він усе пояснив пікетувальникам, однак їх це не переконало.

«Ви не говорите, ви брешете. Ви прямим тексом брешете і брешете. Ви вчилися тільки брати хабарі. Скоти ви, скоти. На запрошення, на ще переписку. Уроди. Я як хочу, так тебе і називаю, бо ти брехун, і твої підлеглі брехуни. Пєтушара», — емоційно вигукує Олег Червонюк, власник рівненського льонокомбінату.

На завершення пікету усі почали скандувати: «Олю! Олю!», вимагаючи, щоб працівниця прикордонної служби вийшла до них. Не отримавши бажаного, вони повернулися в автобуси і поїхати висловлювати невдоволення до Західного управління Держприкордонслужби.

Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент трапився 13 січня. Турки прилетіли до Львова нібито для того, щоб навчити українців особливостей роботи на обладнанні льонокомбінату. Та, за словами власника підприємства Олега Червонюка, гостей примусово утримували впродовж 12 годин, не надали перекладача і врешті бюджетним коштом депортували. Натомість прикордонники пояснили, що дотримувались закону. Бо турки не мали запрошення чи робочої візи, зворотніх квитків, а також не могли пояснити мету візиту. Тому їх коштом авіакомпанії першим же рейсом відправили назад. Весь цей час вони перебували в зоні відльоту, а працівниця прикордонної служби спілкувалася з ними турецькою мовою.