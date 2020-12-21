Хірург Гнат Герич працює у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги і цьогоріч став депутатом ЛМР

Головні лікарі львівських лікарень надіслали міському голові та головам депутатських фракцій Львівської міськради листа з проханням призначити головою постійно діючої депутатської комісії з питань охорони здоров’я 31-річного хірурга, завідувача хірургічного відділення №1 львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Гната Герича.

Про це ZAXID.NET повідомила голова депутатської фракції «Самопоміч» Вікторія Довжик.

«Гнат Ігорович є практикуючим хірургом, який стажувався у кращих вітчизняних і закордонних клініках, постійно вдосконалює свою професійну майстерність, знає всі проблеми медицини, має бачення і розуміння процесів розвитку медичної галузі, а відтак зможе вивести заклади охорони здоров’я міста на новий рівень», – йдеться у листі.

Підписи під листом поставили всі керівники комунальних медичних закладів Львова. Від комунальної львівської міської лікарні «Хоспіс» підпис поставив Євген Москвяк, Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги – Олег Самчук, комунальної міської дитячої клінічної лікарні – Дмитро Квіт, КНП «3-тя міська поліклініка м. Львова» – Мирослав Дроник, КНП «5-та міська клінічна лікарня м. Львова» – Андрій Миськів, КНП «2-га міська поліклініка м. Львова» – Тетяна Токарєва, КНП «8-ма міська клінічна лікарня» – Василь Трунквальтер, КНП «Міський клінічній пологовий будинок №1» Людмила Шекета, КНП «4-та міська клінічна лікарня» – Ярослав Чуловський, КНП «3-тя міська клінічна лікарня» – Володимир Олійник, КНП «6-та міська поліклініка» – Роман Вереснюк, КНП «1-ша міська поліклініка» – Наталя Бачун.

Лист до міської ради підписали 12 головних лікарів

Схвально відгукнулися на адресу Гната Герича і провідні фахівці Львівщини.

«Часто буває, що його (Гната Герича - ред.) пацієнти мають різні алергії, порушення імунної системи, то ми маємо консультації цих пацієнтів, і я розпитую, як ваш доктор, то вони говорять, що це хірург від Бога. Дуже відповідальний, дуже уважний до хворих, і це має надзвичайно важливе значення, тим більше в наш час, коли досить непросто в медицині зберігати людські риси», – каже Валентина Чоп’як, завідувачка кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертка МОЗ з питань імунології.

«Якщо він очолить комісію, то як практичний лікар буде знати куди і як правильно використати кошти, щоб вони приносили, найперше, користь громаді. Маю надію, що він як людина молода, енергійна, яка має правильні бачення, виправдає ті сподівання, які на нього поклала громада міста, і він принесе користь нашій медицині», – переконаний Андрій Дворакевич, дитячий-хірург, керівник центру малоінвазивної хірургії Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ, депутат Львівської міської ради 7-го скликання.

«Вірю, що молоді люди будуть змінювати наше життя, нашу медицину на краще. Якщо він очолить медичну комісію – це буде гарний крок, бо він вміє почути, вміє дослухатися до думки своїх колег. Я знаю, що в нього хороше оточення, він має добрі стосунки з багатьма лікарями, тому зможе об’єднати всіх, щоб разом робити одну справу», – каже Василь Савчин, завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні Львова.