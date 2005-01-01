Львівські прикордонники затримали чоловіків з Бангладеш, які прямували до Польщі

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 11:29890

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Неподалік польсько-українського кордону працівники прикордонної служби затримали двох чоловіків, які планували нелегально потрапити до Польщі. Про це 14 січня повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Інцидент стався у суботу, 13 січня. Пізно ввечері прикордонний наряд відділу «Рава-Руська» на відстані 1,5 км від кордону зупинив двох чоловіків, які йшли без документів. Затримані назвалися громадянами Бангладеш, їх доставили до відділу прикордонної служби з метою проведення фільтраційно-перевірочних заходів та складання адміністративно-процесуальних документів.

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