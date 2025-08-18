Водій сервісу Uklon відмовився надавати послуги жінкам з інвалідністю

Відома львівська перекладачка Марта Госовська повідомила, що водій сервісу Uklon відмовив їй та її 81-річній матері у поїзді через порушення зору та інвалідність.

«Невеличка преамбула: є двоє осіб з певними обмеженнями – зору і мобільності, моя мама і я. Мамі 81 рік, вона має інвалідність другої групи і ледве ходить, тож вибираючись у місто у нас з нею мало варіантів, як пересуватися – ми користуємося послугами вашої компанії», – йдеться у дописі Госовської, опублікованому у фейсбуці у понеділок, 18 серпня.

За словами Госовської, водій приїхав на білій Tesla, і його відмова супроводжувалася фразою «я вас таких ніде не повезу». Якихось більш зрозумілих причин відмови водій не повідомив.

«Не знаю, чим наша неідальність зранила ніжні почуття водія розкішної тесли. Можливо, ми надто повільні, а, може, недостатньо фенсі для таких поїздок, не знаю», – зазначає львів’янка.

Опісля скарги на водія, сервіс Uklon запропонував два промокоди, які навіть не покривають вартості поїздки. «Тобто я за це приниження ще й заплатила»,– додає Марта Госовська.

«Моя мама дуже засмутилася. Вона не звикла, щоб до неї грубо говорив невідомий молодик у панамочці. Вона досі не розуміє, чому так сталося і чому їй довелося бігати довокла парку Франка, коли кожен крок – це зусилля над собою. Вона зробила висновок, що такі старій і хворій жінці краще нікуди не виходити».

В коментарі для ZAXID.NET в компанії Uklon зазначили: «Поведінка драйвера є абсолютно неприпустима та суперечить цінностям Uklon, як і порушує етикет поведінки водіїв-партнерів нашого сервісу. Наша компанія припинила співпрацю з цим водієм і його доступ до платформи вже було обмежено».

Вони додали, що розвиток безбарʼєрності та формування інклюзивності у суспільстві є одним із стратегічних напрямків роботи компанії та частиною культури Uklon. У свою чергу керівник комунікацій Денис Казван під постом Марти Госовської зазначив, що компанія не толеруватиме будь-якої дискримінації та неповаги.

Нагадаємо, у березні 2025 року мобільний оператор «Київстар» підписав угоду щодо купівлі 97% акцій IT-компанії Uklon, яка є розробником сервісу онлайн-замовлення таксі та доставки.