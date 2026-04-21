Мати тримає дитину на руках

Коли українською мовою правильно говорити «мати» та «матір»? Чи є взагалі різниця? Мовознавці розповіли про те, як правильно говорити без помилок.

Олександр Авраменко у програмі «Сніданок на 1+1» розповідав, що «мати» і «матір» – це форми одного слова. «Мати» – це форма називного відмінка (Хто? Що?), а «матір» – знахідного (Кого? Що?). Мовознавець навів такий приклад. На картині ми бачимо матір (Кого?), але малого Ісуса тримає на руках мати (Хто?).

Мовознавиця Ольга Васильєва також пояснювала «Главкому», що у прямих відмінках (називному та кличному) правильно говорити «мати»; у непрямих (решта відмінків) – «матері», «матір», «матірʼю».

«Іде мати, але шукають матір. У прямих відмінках “матір” – застаріле та врочисте, а також релігійне: Богоматір», – каже мовознавиця.

Правильні приклади вживання слів «мати» та «матір»:

Мати допомогла нам виконати домашнє завдання.

Я так хотіла ще раз побачити матір перед від’їздом.

