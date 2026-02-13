Треба знати різницю між словами «задача» та «завдання»

Чи замислювались ви, коли людина виконує «завдання», а коли розв’язує «задачу»? Обидва слова вживають в українській мові, але важливо знати різницю між ними. Розберімось разом.

Проєкт «Мова – ДНК нації» пояснював, що «завдання» – це наперед визначений обсяг робіт; якесь доручення; те, що хочуть здійснити тощо. «Задача» – це питання переважно математичного характеру, яке розв’язується шляхом обчислень за визначеною умовою.

Різниця між словами «задача» та «завдання»:

«Задача» може бути математична, логічна, геометрична, з хімії чи з фізики. «Задачу» можна записати, проаналізувати, розв’язати.

може бути математична, логічна, геометрична, з хімії чи з фізики. «Задачу» можна записати, проаналізувати, розв’язати. «Завдання» може бути секретним, відповідальним чи стратегічним. «Завдання» може дати керівник на роботі.

