Міністерство охорони здоров’я розробило план, згідно з яким дія електронного рецепту щороку охоплюватиме нові групи рецептурних ліків, аж поки до 2023 року не охопить усі препарати, які продаються за ецептом.

«В планах роботи за цим напрямом відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ – починаючи з 2023 року», – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 20 вересня.

За його словами, таку ініціативу міністерство запровадило через неконтрольований продаж в Україні рецептурних ліків з аптек, що призводить до поширення самолікування і погіршення здоров’я населення.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптеками ліцензійних вимог у частині продажу рецептурних ліків без рецепта, а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила. Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення.

Нагадаємо, електронний рецепт в Україні запровадили в квітні 2019 року. З того часу за таким рецептом можна купувати медикаменти за урядовою програмою «Доступні ліки», яка дозволяє отримати їх безкоштовно або з невеликою доплатою.