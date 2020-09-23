Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають хворі на коронавірус люди, які перебувають у групах ризику, йдеться в оновлених стандартах госпіталізації від Міністерства охорони здоров’я України.

Серед пацієнтів, яких будуть одразу класти в лікарню, це люди, які вже мали чи досі хворіють на супутні захворювання. До таких належать пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, а також з декомпенсованим цукровим діабетом.

Також госпіталізації підлягають люди з:

імуносупресивними станами;

нирковою недостатністю;

онкологічними захворюваннями;

тяжкими алергіями;

автоімунними захворюваннями.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснював, що пацієнти, які відчули симптоми коронавірусу не повинні самі йти до лікарень, а мають звертатися до сімейних лікарів.

Також МОЗ пояснювало, в яких випадках хворих на коронавірус тестують іншими видами тестів, окрім ПЛР.