Біля кордону з Польщею затримали француза з блоками сигарет
Суспільство — Орися Шиян, 16 серпня8700
Порушника виявили неподалік кордону
На кордоні з Польщею прикордонники Мостиського загону затримали громадянина Франції, який намагався переправити через кордон пакунки з сигаретами.
«Вночі на ділянці відповідальності відділу «Мігове» охоронці кордону помітили транспортний засіб, який рухався в бік державного кордону. Під час перевірки прикордонники виявили на відстані 120 метрів від лінії кордону громадянина Франції з трьома пакунками сигарет», ‒ розповіли у прес-службі ДПСУ.
Неподалік знайшли автомобіль Citroen на французькій реєстрації.
57-річного француза затримано для з’ясування всіх обставин. Вилучену контрабанду підраховують в ДФС.
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