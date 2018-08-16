Біля кордону з Польщею затримали француза з блоками сигарет

СуспільствоОрися Шиян, 16 серпня8700

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Біля кордону з Польщею затримали француза з блоками сигарет
фото прикордонників
Порушника виявили неподалік кордону

На кордоні з Польщею прикордонники Мостиського загону затримали громадянина Франції, який намагався переправити через кордон пакунки з сигаретами.

«Вночі на ділянці відповідальності відділу «Мігове» охоронці кордону помітили транспортний засіб, який рухався в бік державного кордону. Під час перевірки прикордонники виявили на відстані 120 метрів від лінії кордону громадянина Франції з трьома пакунками сигарет», ‒ розповіли у прес-службі ДПСУ.

Неподалік знайшли автомобіль Citroen на французькій реєстрації.

57-річного француза затримано для з’ясування всіх обставин. Вилучену контрабанду підраховують в ДФС.

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