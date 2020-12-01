30 листопада під колесами воза загинув фірман, який ним перевозив дрова. Інцидент трапився на польовій дорозі близько 17:30 у с. Яструбків Пустомитівського району (між Щирцем і Комарно).

«Було виявлено гужовий віз, завантажений дровами, споряджений двома кіньми, під колесами якого був затиснутий погонич», — повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Загиблий — мешканець с. Сороки Пустомитівського району 1962 року народження.

Як встановили поліцейські, мешканець району, керуючи підводою з дровами, впав та потрапив під колеса. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.

Відкрито кримінальне провадження за ст.291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил).

Чоловік впав під колеса підводи, якою керував (фото поліції)