На Львівщині понад 20 собак змагаються за звання найкращого охоронця кордону

Упродовж 18-19 вересня на території кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, що розташований у місті Великі Мости, відбувається чемпіонат на звання найкращої службової собаки. Такий захід для чотирилапих охоронців меж країни організовують вдесяте.

З'їхались на нього понад двадцять кінологів зі своїми напарниками, презентуючи Західне, Північне, Східне, Південне й Азово-Чорноморське регіональні управління, а також Національну академію прикордонної служби. Протягом двох днів різні породи собак змагаються в завданнях, що схожі до реальних ситуацій — шукають «закладки» в автобусах та автомобілях, «затримують» порушників, а ще складають «іспит» на слухняність.

Зокрема, зброю і наркотики у службових машинах винюхує 10-річний лабрадор Оскар. Для нього така вправа не надто звична, адже все своє життя хвостатий перевіряв пароплави в Азові й Чорномор'ї. Однак через кілька хвилин пошуків упевнено загавкав біля заднього колеса однієї з автівок. І був правим, адже саме туди заклали опій і тротил.

«У нашій навчальній частині є робочі машини, куди ми ховаємо «закладки», адже собака має пам'ятати запах речовин. Це робимо тому, що в будь-яку хвилину можемо переїхати на автопропуск», — пояснює господар Оскара, старший прапорщик Іван Цимбалюк.

Неподалік «порушників» затримують вівчарки: спочатку виявляють, де вони сховались, відтак «нападають». Із цим п'ятеро собак справляються на відмінно. Добряче погриз рукави імпровізованим зловмисникам і трирічний Бархан.

«Це для нього була гра. І тренували ми його так само, щоб під час реального затримання він наніс менше шкоди тим людям, які щось порушують», — каже інспектор прикордонної служби Сергій Ткач.

Додамо, що переможцям чемпіонату обіцяють не лише кубки та медалі, а й запас корму. Такі призи учасникам роздадуть у четвер, 19 вересня.