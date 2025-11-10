Петра Шперуна засудили до 14 років позбавлення волі за подвійне вбивство односельчан

Жидачівський районний суд виніс вирок 70-річного пенсіонера за умисне вбивство подружжя. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, інцидент стався 27 жовтня 2024 року у селищі Журавно. Між односельцями виник конфлікт через борг за корову. Подружжя під час покупки худоби нібито не додало близько 10 тис. грн.

Петро Шперун пішов до односельців, які купували в нього корову, щоб повернути гроші, які вони, за його словами, недодали під час угоди. З собою чоловік мав мисливський і кухонний ножі. Сварка між односельцями переросла у бійку.

Під час зустрічі між 70-річним Петром та подружжям виник конфлікт на їхньому подвір’ї. У ході сварки пенсіонер витягнув з-під куртки ножі та вдарив ними односельців, завдавши чоловікові шість ударів, внаслідок чого той помер. Після цього він завдав численні смертельні удари ножами дружині потерпілого.

Петро Шперун завдав численні удари ножем 67-річному чоловікові та його 64-річній дружині.

Після скоєного вбивця помістив мисливський ніж у пластикову пляшку та викинув його у траву, де згодом його знайшла поліція.

За словами Петра Шперуна, напередодні вбивства він ходив до односельців, щоб повернути борг, та виявив подружжя вже мертвими. На подвір’ї він побачив ножі у крові, які, за його словами, взяв у руки для самозахисту. Після цього він утік, злякавшись, що його можуть вважати вбивцею. Про те, що бачив, нікому не сказав. У суді Петро Шперун не зміг пояснити, чому після побаченого не зателефонував до поліції чи швидкої допомоги. На суді 70-річний пенсіонер своєї вини не визнав.

Суд під головуванням судді Романа Равлінка визнав Петра Шперуна винним у вчиненні умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) та незаконного носіння холодної зброї (ч. 2 ст. 263 ККУ) і засудив його до 14 років позбавлення волі. Вирок суду ще можна оскаржити в апеляції.