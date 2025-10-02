Житель Тернополя отримав три роки ув’язнення за те, що випадково під час полювання застрелив незнайомого чоловіка. Обвинувачений Олексій Семеніхін має також виплатити 800 тис. грн моральної шкоди родині загиблого. Інцидент трапився у січні 2024 року в лісі неподалік Тернополя. У суді також врахували те, що чоловік полював попри заборону у воєнний час.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 26 січня, приблизно в період між 22:00 та 23:00, обвинувачений спільно ще з чотирма своїми знайомими полювали в лісі поблизу села Чернелів-Руський Тернопільського району. Чоловіки їздили на авто Toyota Auris і зупинилися в полі між населеними пунктами Курники та Стегниківці, нібито помітивши дичину. Обвинувачений з транспорту не виходив, але опустив вікно авто та вистрілив в напрямку, де могла перебувати, на його думку, дика тварина, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 16 вересня.

Внаслідок цього пострілу Олексій Семеніхін влучив в голову незнайомця, який в такий час йшов у полі біля села Курники. Через цей постріл чоловік помер на місці події.

У суді обвинувачений визнав свою провину і сказав, що дуже шкодує про вчинене та не мав наміру вбивати чоловіка, оскільки вважав, що стріляв у тварину. Також він лише частково визнав цивільні позови до нього на суму 50 тис. грн.

Суд врахував щире розкаяння чоловіка, однак призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Також Олексій Семеніхін має сплатити 800 тис. грн на користь двох родичів загиблого. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.