Митники конфіскували незадекларований одяг

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники перевірили мікроавтобус Opel Vivaro з причепом, яким керував 19-річний українець, і знайшли 500 кг незадекларованого одягу. У прес-службі Львівської митниці у середу, 24 травня, розповіли, що у водія тимчасово вилучили всі речі та встановлюють їхню вартість.

«Для проходження митного контролю водій, що проживає в Польщі, обрав смугу руху "червоний коридор" та вказав у декларації про переміщення 50 кг вживаного одягу. Однак під час огляду транспортних засобів працівники митниці виявили 1746 одиниць нового одягу: спортивні костюми й джинси», – повідомили у прес-службі митниці.

Працівники митниці склали протокол за фактом недекларування товарів. Винуватцю загрожує штраф розміром понад 134 тис. грн.

Митники знайшли 1746 одиниць нового одягу

Нагадаємо, що 23 травня у пункті пропуску «Шегині – Медика» затримали 34-річного жителя Львівщини, який віз незадекларовану техніку вартістю 380 тис. грн. Йдеться про 30 систем гучномовців Marshall та 80 пар навушників Minor II Bluetooth. Чоловікові загрожує штраф у розмірі повної вартості техніки.