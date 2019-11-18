Новобранці-прикордонники склали присягу у Великих Мостах

У Великих Мостах на Львівщині понад дві сотні новобранців склали урочисту присягу. Перед цим вони пройшли спеціальну підготовку, а тепер у посиленому режимі готуватимуться до розподілу в обласні загони. Підтримати новоспечених захисників приїхали родичі та друзі. Незабаром захищати кордонні рубежі відправлять ще понад 300 новобранців.

А в той же час стройовим кроком на плац виходять 230 новобранців-прикордонників. У них важливе завдання — присягнути на вірність українському народові і стати повноцінними стражами рубежів. До цього вони довго готувалися.

«Вони проходили вогневу підготовку, вони проходили слідознавство, вивчали тактику прикордонної служби і ще багато цікавих дисциплін. Навички, які їм пригодяться безпосередньо під час виконання їх службових обов’язків при службі на кордоні», — пояснює полковник Костянтин Безпалько, заступник начальника із персоналу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Майбутніх захисників не лякають ні навчання, ні півторарічна служба. Адже юнаки, які приїхали з усіх областей України, мріяли про таке майбутнє. Багато з них вирішили стати прикордонниками, щоб продовжити батьківську справу.

«Вирішив піти у прикордонні війська, бо хочу бути схожим на тата, піти його стопами. Він мені казав: «Куди хочеш, туди і йди». А я сказав, що хочу йти в прикордонники. Мій тато служив давно, ще в 1986-88 роках. Памір, на кордоні з Афганістаном. Служив два роки, а не півтора. Вже, звичайно, не так, як в нас. Там, в горах, було важче», — розповідає Артем Артеменко, новобранець-прикордонник.

Підтримати новоспечених прикордонників приїхали родичі. Роблять пам’ятні фото і бажають хлопцям легкої служби.

«Ось він, мій син. Заступник командира взводу. Красун! Думаю, що в майбутньому він вступить до прикордонної військової академії. Мені дуже сподобалася присяга, тут так файно, такі діти файні наші. Я на сьомому небі від щастя», — ділиться емоціями батько новобранця-прикордонника Іван.

«Тут є мій син і мій племінник. Ми дуже раді, що побачили їх. Син дуже хотів йти служити, так що я ним дуже пишаюся», — каже матір новобранця-прикордонника Інна.

Незабаром новобранців розподілять в обласні загони. На новому місці їм дадуть 15 днів на адаптацію і вивчення особливостей регіону.