Прикордонники України та Словаччини пройдуть стажування в спільних нарядах на кордоні

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:56470

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Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал і його словацький колега Ладіслав Чеми домовилися про спеціальне стажування персоналу в спільних нарядах на кордоні. Про це повідомили в прес-службі українського прикордонного відомства.

Як йдеться у повідомленні, таке рішення було прийнято для підвищення професійної підготовки прикордонників, які залучаються до спільного патрулювання.

Зазначимо, що в 2017 році Держприкордонслужба прийняла рішення посилити охорону кордону зі Словаччиною через активізацію незаконної міграції.

Ділянки українсько-словацького кордону посилили технікою, службовими собаками і додатковим персоналом.

Нагадаємо, раніше Україна посилила охорону кордону з ЄС в чотирьох областях.

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