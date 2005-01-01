Прикордонники України та Словаччини пройдуть стажування в спільних нарядах на кордоні

Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал і його словацький колега Ладіслав Чеми домовилися про спеціальне стажування персоналу в спільних нарядах на кордоні. Про це повідомили в прес-службі українського прикордонного відомства.
Як йдеться у повідомленні, таке рішення було прийнято для підвищення професійної підготовки прикордонників, які залучаються до спільного патрулювання.
Зазначимо, що в 2017 році Держприкордонслужба прийняла рішення посилити охорону кордону зі Словаччиною через активізацію незаконної міграції.
Ділянки українсько-словацького кордону посилили технікою, службовими собаками і додатковим персоналом.
Нагадаємо, раніше Україна посилила охорону кордону з ЄС в чотирьох областях.
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