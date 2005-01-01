Прикордонники України та Словаччини пройдуть стажування в спільних нарядах на кордоні

Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал і його словацький колега Ладіслав Чеми домовилися про спеціальне стажування персоналу в спільних нарядах на кордоні. Про це повідомили в прес-службі українського прикордонного відомства.

Як йдеться у повідомленні, таке рішення було прийнято для підвищення професійної підготовки прикордонників, які залучаються до спільного патрулювання.

Зазначимо, що в 2017 році Держприкордонслужба прийняла рішення посилити охорону кордону зі Словаччиною через активізацію незаконної міграції.

Ділянки українсько-словацького кордону посилили технікою, службовими собаками і додатковим персоналом.

Нагадаємо, раніше Україна посилила охорону кордону з ЄС в чотирьох областях.