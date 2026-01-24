У 2025 році загальні втрати армії РФ в Україні склали понад 410 тис. військових

У 2025 році російська влада виділила рекордну суму через державні закупівлі на меморіали та поховання загиблих військових. За підрахунками російської «Верстки», на меморіали було спрямовано понад 111 млн рублів, ще щонайменше 17,8 млн – на поховання.

Раніше суми були значно меншими: у 2023 році на меморіали виділили 880 тис. рублів, на поховання – 5,2 млн рублів, у 2024 році – 24,5 млн рублів на меморіали та 11,8 млн на поховання.

У Кемеровській області поховання одного загиблого оцінювали у 60 тис. рублів, у Новосибірській області – до 77 тис. рублів. Найчастіше такі контракти розміщували у Новосибірській області, Республіці Комі та Чукотському автономному окрузі.

Крім того, у Севастополі у листопаді 2025 року був розміщений контракт на інженерно-геологічні та інші вишукування для планування земельних ділянок для загиблих військових на суму 899 тис. рублів.

Російське видання зазначає, що через портал держзакупівель проходить лише частина грошей, решта виділяється державою та іншими організаціями, зокрема асоціаціями ветеранів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році загальні втрати армії РФ в Україні склали понад 410 тис. військових. Це майже стільки ж, скільки росіянам вдалося мобілізувати впродовж року.

Міністр оборони Михайло Федоров 20 січня заявляв, що однією зі стратегічних цілей України у війні на 2026 рік є знищення близько 50 тис. російських військових щомісяця.