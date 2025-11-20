Внаслідок російської атаки пошкоджений продовольчий склад ВПП

Внаслідок російської атаки на Дніпро 19 листопада в місті зайнялася пожежа на складі харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомило «Суспільному» у пресслужбі програми у четвер, 20 листопада.

ДСНС та поліція Дніпра повідомили про вечірню атаку на місто, внаслідок якої загорівся продовольчий склад. Журналісти уточнили, що йдеться про склад, де зберігалися продуктові набори Всесвітньої продовольчої програми ООН.

За даними пресслужби програми, вогонь знищив понад 10 тис. продуктових наборів, призначених для допомоги людям на прифронтових територіях.

«ВПП продовжує оцінювати масштаби пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. За останні 18 місяців склади та транспортні засоби ВПП та наших партнерів були уражені понад 60 разів. Напади на цивільну інфраструктуру заборонені Міжнародним гуманітарним правом», – повідомили у пресслужбі програми.

Загиблих та поранених внаслідок атаки немає. Видача пакунків з продуктами відбуватиметься за планом.