Внаслідок російської атаки зменшені обсяги виробництва електроенергії на трьох АЕС України

Внаслідок масованої комбінованої атаки на західні регіони України 19 листопада Рівненська та Хмельницька АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Через російський обстріл обидві станції втратили доступ до ліній електропередач, а раніше втратили підстанції, які їх живили, йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, через бойові дії на початку листопада Рівненська та Хмельницька АЕС вже знижували виробництво електроенергії. Після обстрілу 19 листопада станції зменшили виробництво ще більше.

«Сьогодні (19 листопада – ред.) обидві електростанції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Команди МАГАТЕ, що базувалися на цих двох об'єктах, також були змушені шукати укриття під час ранкової тривоги через повітряну тривогу», – повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

Також живлення з однієї з високовольтних ліній втратила Південноукраїнська АЕС. Загалом станом на 19 листопада чотири з девʼяти підконтрольних Україні реакторів знизили потужність після російських атак.

Зазначимо, Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС сумарно мають шість енергоблоків. Потужність Рівненської станції – 2835 МВт, а Хмельницької – 2000 МВт.

Нагадаємо, під час атаки 8 листопада росіяни завдали ударів по підстанціях, які живлять Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції. Через це Україна закликала терміново скликати засідання Ради керівників МАГАТЕ для реагування.