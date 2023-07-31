Сили оборони України з початку контрнаступу звільнили 241,7 км² окупованих територій. Про це 31 липня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що противник і далі зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському й мар'їнському напрямках, там тривають тяжкі бої. Минулого тижня на цих напрямках між українськими військовими й російськими окупантами сталося понад 170 боїв.

На куп'янському напрямку противник штурмував і шукав слабкі місця в обороні ЗСУ. Спроби ворога витіснити українських військових із займаних позицій виявилися марними. На лиманському напрямку противник також намагався вести наступальні дії, проте результатів не мав. На бахмутському напрямку ворог протягом тижня «всіма силами» намагався зупинити наступ ЗСУ, але українські військові змогли поступово просуватися вперед.

Загальна звільнена площа на бахмутському напрямку становить 37 км². З них протягом минулого тижня – 2 км². На авдіївському й мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій із метою встановлення повного контролю над Мар'їнкою й оточення Авдіївки.

Під вогнем авіації та артилерії сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. На півдні ЗСУ продовжують проведення наступальної операції на мелітопольському й бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка – Роботине Запорізької області силам оборони вдалося закріпитися на нових рубежах. З початку контрнаступу звільнена площа становить 204,7 км². Упродовж минулого тижня деокупована територія зросла на 12,6 км². Таким чином, загалом Сили оборони України з початку контрнаступу звільнили 241,7 км² території України.