При поверненні в Україну її громадянам не потрібно буде пред’являти «ковідні» документи та йти на самоізоляцію, повідомило в середу, 23 лютого, Міністерство охорони здоров’я.

На засіданні в середу, 23 лютого, Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку «Вдома» або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на Covid-19 чи довідки про одужання.

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» Covid-сертифікат, документ про результати тестування на коронавірус чи сертифікат про одужання від нього.

Окрім того, уряд також скасував заборону на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію.

Усі зміни набудуть чинності з моменту опублікування постанови.