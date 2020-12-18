Мігранти нелегально приїхали в Україну і так само планували потрапити в Європу

Троє мешканців Кременця організували канал нелегального переправлення мігрантів через кордон з Польщею. Тільки за листопад вони спробували переправити 15 людей з країн Азії. В орендованій квартирі в центрі Львова виявили п’ятьох мігрантів, які чекали на нелегальний перетин кордону, яке мало їм організувати викрите злочинне угрупування. За успішну переправу однієї людини вони отримували по 10 тис. євро.

Під час обшуку в квартирі в центрі Львова 17 грудня виявили п’ятьох іноземців віком від 22 до 28 років, які прибули на територію України незаконно. В такий самий спосіб вони планували мандрувати далі в Європу. Четверо з них є громадянами Республіки Ірак, один – Палестини. Документів вони з собою не мали.

Організували канал переправлення нелегальних мігрантів троє мешканців Кременця на Тернопільщині – чоловік та дві жінки віком від 24 до 37 років. Прикордонники встановили, що лише в листопаді вони причетні щонайменше до п’ятьох спроб організації перетину кордону для 15 іноземців. У них вилучили мобільний термінал, пластикові картки українського та іноземного банків, сім-картки українського та турецького операторів, паспорти.

«Зловмисники, дотримуючись правил конспірації, здійснювали супровід нелегальних мігрантів, винаймали для них тимчасове житло, забезпечували їжею та надавали вказівки щодо перетину кордону, отримуючи за свої «послуги» 10 тисяч євро з кожного іноземця», – повідомили у поліції.

Розслідування провадять поліцейські за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Незаконних мігрантів передали представникам УДМСУ у Львівській області. Їх можуть оштрафувати за нелегальних мігрантів до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду (ст.203 КУпАП).