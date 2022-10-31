У російської армії почались проблеми з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї через оснащення мобілізованих АКМ. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

Відзначається, що у вересні російське командування заявляло, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї.

Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай АКМ – зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї.

На думку розвідників, це ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії.