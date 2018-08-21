В Угорщині на аукціоні продали український літак, яким перевозили нелегалів

Літак затримали в Угорщині разом із нелегальними мігрантами

Український літак, який привіз в Угорщину нелегалів, згідно з рішенням суду продали на аукціоні. Літак марки АН-2 був проданий за півтора мільйона форинтів (приблизно 125 тис. грн). Про це пише Mukachevo.net з посиланням на угорські ЗМІ.

Зазначається, що історія із цим літаком розпочалася ще 17 січня цього року. Тоді поблизу міста Каллошем’єнь (район угорського міста Ніредьгаза) угорські поліцейські виявили 11 нелегалів – трьох громадян Афганістану та вісьмох – В’єтнаму. Згодом стало відомо, що шукачі ліпшого життя прибули до Угорщини через український кордон літаком. Тоді літак було конфісковано.

Поліція взимку виявила літак АН-2, разом із ним ще 11 нелегалів

Улітку угорська суддівська виконавча служба виставила цей літак на аукціон. Стартова ціна лота становила 1,27 млн. форинтів (у гривнях це приблизно 125 тис.). За таку ж суму його і придбав один з учасників аукціону.

Повідомляється, що літати на ньому новий власник не зможе, адже у літака відсутні будь-які документи, тож цей транспортний засіб, найімовірніше, буде просто історичним експонатом.