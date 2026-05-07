Не допускайте цієї помилки: правильно писати «вижче» чи «вище»
Якщо вагаєтеся при написанні того чи іншого слова – перевірте себе. Помилятись може кожен, але помилки потрібно виправляти. На вашу думку, як правильно написати: «вище» чи «вижче»? Розберімось разом.
Прислівник «вище» означає високо і єдиний правильний варіант написання цього слова через «щ» – «вище», а не «вижче».
Згідно з правописом, під час творення прикметників і прислівників вищого ступеня порівняння г, ж, з змінюємо на жч, а с – на шч (буква щ): високий – вищий (вище), низький – нижчий (нижче) та ін.
Раніше ZAXID.NET пояснював, як українською сказати «стрекоза», що означає «кушнір», «пашіти», фразеологізм «у свинячий голос», та пропонував перевірити, чи зможете ви підібрати синонім до слова «латентний» та «обійстя».
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.