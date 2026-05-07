Як правильно утворювати ступінь порівняння

Якщо вагаєтеся при написанні того чи іншого слова – перевірте себе. Помилятись може кожен, але помилки потрібно виправляти. На вашу думку, як правильно написати: «вище» чи «вижче»? Розберімось разом.

Прислівник «вище» означає високо і єдиний правильний варіант написання цього слова через «щ» – «вище», а не «вижче».

Згідно з правописом, під час творення прикметників і прислівників вищого ступеня порівняння г, ж, з змінюємо на жч, а с – на шч (буква щ): високий – вищий (вище), низький – нижчий (нижче) та ін.

