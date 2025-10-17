Вибух стався 16 травня 2025 року у Хмельницькому районі

Городоцький районний суд Хмельницької області виніс вирок 31-річному військовослужбовцю за замах на вбивство. Обвинувачений Іван М. привіз із фронту осколкову гранату та кинув її в будинок сусіда. Унаслідок вибуху потерпілий тяжко травмувався і вижив лише завдяки вчасно наданій допомозі. За скоєне зловмиснику призначили шість років тюрми.

Як йдеться у вироку від 7 жовтня, інцидент стався 16 травня 2025 року у селі Жищинці Городоцької громади. Близько 22:20 поліції надійшло повідомлення про вибух у будинку місцевого жителя. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.



Як зʼясувалося, того вечора 37-річний місцевий житель вживав у себе вдома спиртне разом зі своїм сусідом. Пізніше між ними виникла сварка, після якої 31-річний обвинувачений пішов додому, взяв бойову гранату Ф-1 та кинув її через вікно у помешкання односельця. У результаті вибуху потерпілий отримав осколкові поранення, переломи кінцівок і травматичний шок.

Під час досудового розслідування зʼясувалося, що 31-річний обвинувачений в жовтні 2024 року виконував бойове завдання на Покровському напрямку Донецької області. Перебуваючи на захопленій позиції противника, військовослужбовець знайшов в особистих речах росіян ручну осколкову гранату Ф-1, яку забрав як трофей. У травні 2025 року чоловік самовільно залишив військову частину й повернувся додому, де зберігав боєприпас до моменту інциденту.

Обвинувачений Іван М. повністю визнав свою провину та співпрацював зі слідством.

Суддя Людмила Пономаренко визнала 31-річного військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України (замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю) й призначила шість років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.