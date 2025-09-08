Інцидент трапився 8 вересня на вулиці Зарічанській у Хмельницькому

Увечері понеділка, 8 вересня, у дворі житлового будинку в Хмельницькому стався вибух. Попередньо, 45-річний чоловік підірвав гранату.

Як повідомляє поліція області, вибух стався близько 19-ї години у дворі будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому.

«У результаті вибуху сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру», – ідеться в повідомленні.

Після інциденту обох постраждалих госпіталізували. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

У коментарі «Суспільному» директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів про травми, яких зазнали госпіталізовані.

«Один із них має ампутацію верхніх кінцівок та численні осколкові поранення. Його доправили в Хмельницьку обласну лікарню. Другий чоловік, отримав осколкові поранення нижніх кінцівок та грудної клітки. Він перебуває у Хмельницькій міській лікарні. Діти, які були неподалік, травми не отримали», – сказав Олександр Костюк.

Зауважимо, місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно, як ймовірний підривник погрожує себе підірвати. Чоловік постійно лаявся, а жінка поруч намагалась його заспокоїти.

Згодом очевидці поширили відео, на якому можна побачити, як поліцейські оглядають вже пораненого зловмисника.

Увага! Відео містить чутливий контент!

Раніше ZAXID.NET писав, що в Ковелі затримали 34-річного мешканця, який втік з військової частини та підірвав вибухівку у дворі багатоповерхівки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте уламки пошкодили припарковані автомобілі.